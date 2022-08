Liège : C’est le temps des Retrouvailles

Initié en 1992 par Michel Firket, Retrouvailles fête cette année son trentième anniversaire et confirme ainsi tout son intérêt et son utilité au service des nombreuses associations qui font battre le cœur de Liège dans tous les secteurs des loisirs actifs. L’événement se tiendra les 3 et 4 septembre, au parc de la Boverie.

Retrouvailles est devenu le rendez-vous incontournable du milieu associatif et des services publics œuvrant dans les loisirs, la culture, le sport ou encore la solidarité. Trois cents associations et leurs membres, animés d’une même passion, y présentent leurs réalisations et leurs activités. Bref, de quoi découvrir de nouveaux horizons, des possibilités de s’investir dans des activités sociales, artistiques ou sportives.

Sur les podiums du Lac (danse) ou celui des Sports, dans l’Auditoire du Musée de la Boverie, groupes de danse, chorales, formations musicales, groupes sportifs et autres associations en mouvement se succéderont pour présenter un échantillon de leur savoir-faire et inviter les spectateurs à les rejoindre, non sur scène mais, plus tard, dans leurs propres installations.

Retour gratuit

Rencontres et découvertes seront entretenues et prolongées par les activités gastronomiques du Village gourmand, composé d’une vingtaine de restaurateurs.

La liste complète des 300 associations présentes, avec leur adresse et une brève description de leurs activités, est accessible sur le site www.retrouvailles.be.

Pour se rendre au parc de la Boverie, il est recommandé de privilégier la marche, le vélo ou l’autobus. En effet, le parc de la Boverie est régulièrement desservi par de nombreuses lignes d’autobus (1, 4, 26, 31) et le retour en bus sera offert par le Tec à condition de se rendre au Mobi-Espace Tec, situé à l’entrée du parc, côté rue du Parc et d’y présenter son ticket aller…

Navette

En outre, à cause des problèmes de mobilité à Liège dus aux travaux du tram, le quai Mativa ne pourra cette année être transformé en parking. Autant le savoir.

De plus, la navette fluviale, mise en place par la Ville, sera opérationnelle. L’accès au parc sera donc aisé et agréable depuis les lieux d’embarquement situés au niveau du Musée Curtius, du quai de la Batte et de l’Aquarium, avec arrivée (et départ) au pied de la passerelle la Belle Liégeoise. Un parking à vélos surveillé sera prévu à l’entrée de la manifestation, du côté du Village de la Mobilité, au pied de la passerelle la Belle Liégeoise.

L’entrée sur le site est gratuite. Infos : www.retrouvailles.be.