Reconnaître l’abissage du ruisseau d’Oudonfosse à Soumagne

Depuis le 30 août 2021, l’abissage en Ardenne belge est reconnu comme chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’abissage est une technique agricole d’irrigation traditionnelle de prairies. Elle consiste à dévier un cours d’eau dans une rigole créée à cet effet, en vue de l’amener en amont des prairies à irriguer.

Des traces de cette pratique ancestrale sont encore observables dans toute l’Ardenne belge et notamment dans plusieurs communes des provinces de Liège, du Luxembourg et de Namur. Cependant, un seul canal d’abissage est encore en activité. Il est situé à proximité du village de Cierreux, dans la commune de Gouvy, au nord de la province du Luxembourg.

À Soumagne, dans l'entité de Melen, des villageois tentent de faire revivre cette pratique d'irrigation en cette période de sécheresse estivale. "En accord avec les deux propriétaires des prairies, on est allé deux à trois reprises créer des petits barrages pour faire monter le niveau de l'eau, et créer des sillons pour faire percoler l'eau dans les prairies pendant quelques heures. Cela a permis de reverdir les prairies où paissent une douzaine de génisses ", commente un villageois.

Les villageois sont intervenus sur la parcelle où le fermier Jules Hansez avait encore pratiqué cette technique d’irrigation en 1947, année de sécheresse, dans le val du ruisseau d’Oudonfosse. Aujourd’hui, ses enfants continuent à entretenir le ruisseau, sans pratiquer l’irrigation.

Dès 1532

L’historien Jean Mornard épingle que la pratique est attestée dans la région pour la première fois en 1532. À 351 ans d’écart, la technique est pratiquée en une quinzaine de sites dans la région (Soumagne, Melen, Ayeneux…).

Si aujourd'hui la technique retrouve de l'intérêt, c'est que "l'abissage est une forme durable de la gestion des prairies et des ressources en eau. Elle contribue à la conservation de la biodiversité et peut faciliter l'adaptation aux changements climatiques en luttant efficacement contre la sécheresse. En raison de ses valeurs patrimoniales et écologiques, l'abissage est un ambassadeur remarquable des liens étroits qui unissent le patrimoine et la nature", commente la FWB qui doit encore donner sa réponse.