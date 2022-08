Liège : deux dealers interpellés dans le centre-ville

Ce dimanche soir à Liège, la police a repéré un véhicule signalé, qui circulait rue du Pont (entre la place du Marché et le quai de la Batte). Les services d'ordre ont rapidement intercepté le véhicule et contrôlé ses deux occupants. Si l'un d'eux a pris la fuite en jetant au sol plusieurs objets, la police a pu retrouver au total cinq sachets contenant du cannabis et de la cocaïne. Une visite domiciliaire chez l'autre individu intercepté a permis de retrouver une grande quantité d'argent, ce qui laisse penser que les deux gaillards s'adonnent à du trafic de stupéfiants.

Bien qu'ils nient, ils ont été déférés au parquet avec demande de mandat d'arrêt.