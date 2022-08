Décathlon quitte le centre de Liège

Mauvaise nouvelle pour le commerce du centre de Liège et plus précisément pour le "tissu commercial" de l’Îlot Saint-Michel : le groupe Décathlon a annoncé la fermeture de son magasin "city" qui avait ouvert ses portes en 2019. Orienté sur les sports plus "urbains" (notamment), il avait précisément pris ses quartiers dans l’îlot à la suite de la fermeture de celui de Féronstrée, afin que le groupe conserve une offre au centre-ville.

"Les 9 collaborateurs permanents du magasin sont accompagnés par Décathlon afin de poursuivre leur carrière au sein du groupe", annonce-t-on encore ce mardi chez Décathlon.

Le magasin fermera donc ses portes le 10 septembre prochain, après un peu moins de 3 ans d’activité à cet endroit, et après 20 ans de présence dans le centre-ville.

Manque de rentabilité

"Cette fermeture a été décidée par la direction du magasin de manière autonome. Une réflexion avait été entamée durant le printemps suite à un manque de rentabilité de ce point de vente", explique Julien Chopart, store Leader Décathlon Liège City. "Les collaborateurs permanents du magasin sont évidemment accompagnés par la direction et se voient proposer de poursuivre leur carrière dans une autre filiale de notre enseigne".

On assure par ailleurs, chez Décathlon, que cette fermeture ne remet pas en question la stratégie de plus petits points de vente Décathlon ou la présence de l’enseigne dans les centres-villes. En région liégeoise, on compte encore le Décathlon d’Alleur et celui de Belle-Île… magasins accessibles tant en voiture qu’en transports en communs insiste le groupe.