Fête médiévale de Remouchamps : une édition record !

En Ourthe-Amblève, on attendait ce moment depuis quatre ans déjà... ces samedi 20 et dimanche 21 août 2022, la Fête médiévale de Remouchamps a accueilli des milliers de visiteurs, privés de l'édition 2020 pour cause de crise sanitaire. Grâce à une météo parfaite et une organisation bien huilée, qui n'avait pas lésiné sur les nouveautés, l'événement a pu faire le plein comme jamais auparavant... Ils étaient en effet 8.000 en 2018 et près de 10.000 cette année, sans compter sur les nombreux bénévoles des unités scoute et patro de Remouchamps. Avec ces derniers et les habitants de Sougné-Remouchamps impliqués dans la fête, on dénombrait ce week-end plus de 11.000 personnes à la fête.

Les organisateurs ont tenu à remercier les bénévoles bien sûr mais aussi les 23 membres du comité d'organisation "qui ont parfaitement et jusqu'au bout assuré chacun leur rôle".

Ils ont adressé leur remerciements via les réseaux :

"Fête Médiévale 2022 : une édition record !

Merci et bravo aux 440 bénévoles qui :

- en travaillant aux bars ont servi 40.000 boissons,

- en travaillant aux entrées ont bien accueilli en plusieurs langues des milliers de visiteurs,

- en travaillant aux caisses ont vendu des dizaines de milliers de dragons,

- en travaillant à la cuisine et aux bbq ont servi 150 repas le dimanche midi, 7500 saucisses, 75 kg de boudin, 9 cochons, des centaines de crêpes, 150 kg de bètchètes, de salades de fruits et 220 kg de champignons,

- en travaillant dans l'équipe logistique ont permis de réapprovisionner tous les stands et qui ont parcouru des dizaines de kilomètres dans les rues du village,

- en travaillant dans l'équipe comptabilité ont parfaitement géré argent et dragons,

- en formant l’équipe des couturières ont permis de mettre à disposition 140 costumes pour les bénévoles,

- en déployant la publicité ont permis de faire connaître notre événement.

Merci et bravo aux 150 jeunes des mouvements de jeunesse (entre leurs travaux d'étudiants ou examens de seconde session) qui ont préparé, construit, décoré pendant toute la semaine précédant la fête, qui ont magnifiquement animé les activités du brevet de l'Ecuyer auquel 1500 enfants enchantés ont participé, qui en un jour, ont tout rangé et nettoyé le village.

Merci et bravo aux 32 compagnies, troupes, artistes, musiciens, comédiens belges et français qui ont parfaitement animé le village et qui ont contribué à l'esprit familial et convivial de notre fête.

Merci à tous nos sponsors et partenaires, et en particulier au Studio graphique Bang, qui nous ont permis de mener une bien belle campagne publicitaire.

Merci aux photographes et vidéastes qui nous permettent de garder de beaux souvenirs de la fête.

Merci aux habitants de Sougné et à l'école La Redoute qui mettent à disposition leurs cours, leurs garages, leurs trottoirs, qui décorent leurs façades.

Merci à la paroisse qui a permis de dire la messe en wallon.

Merci aux artisans qui ont proposé un marché varié et bien achalandé.

Merci au fermier qui nous met son grand pré à disposition pour y installer un très beau campement.

Merci à l'Administration Communale pour l'important soutien logistique.

Merci à l’internat Don Bosco qui a accueilli nos artistes venus parfois de très loin.

Merci aux services d'ordre et de sécurité pour la gestion de notre manifestation.

Bref, MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont permis de faire de cette 14ème édition de la Fête Médiévale sans-doute la plus belle !"