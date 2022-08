Tunnel de Cointe : la liaison entièrement rouverte !

La protection passive au feu a été installée. Elle vise à limiter l'échauffement du béton en cas d'incendie pour réduire les dégâts à l'infrastructure. En rendant l'infrastructure plus résiliente, on restreint donc les travaux en cas d'incendie et donc l'impact sur le trafic. Elle prend la forme de près de 30.000 m2 de panneaux à base de silicate de calcium et d'aluminate placés au plafond des tunnels, soit l'équivalent de la surface de près de 4 terrains de football.{{2}}