Journées du patrimoine à Seraing : découverte de la station de pompage de Jemeppe

Seraing a échappé aux terribles inondations de juillet 2021. Un miracle ? Pas vraiment.

Si le bassin sérésien a été épargné par les pluies diluviennes de l'été 2021, c'est grâce aux stations de démergement installées sur son territoire. Leur origine remonte à 1926, quand Seraing connut une crue qui submergea toute la vallée et causa de grands dégâts. Il faut dire que les sites d'exploitation minière qui s'y trouvaient n'avaient pas ou peu été remblayés. Certaines parties de la ville se trouvent encore aujourd’hui à 6 mètres en dessous du niveau de la Meuse. Un grand travail d'ingénierie fut alors mis en œuvre pour protéger cette zone vulnérable, notamment à travers l’endiguement des bords du fleuve et la création de stations de pompage. Près de 100 ans plus tard, le système est toujours parfaitement efficace et a sauvé Seraing de plusieurs catastrophes.

Le public est invité à découvrir ce patrimoine d'exception, son histoire et son génie technique dans le cadre des Journées du patrimoine 2022 qui auront lieu le week-end des 10 et 11 septembre.

La station de pompage numéro 6 à Jemeppe-sur-Meuse sera ouverte exceptionnellement de 11h à 17h.

Visites guidées le samedi et le dimanche à 11h30, 13h30 et 15h30.

Entrée gratuite. Boissons et gourmandises sur place.

Réservation obligatoire pour les visites guidées par mail à info@siseraing.be, ou par téléphone au 04.336.66.16.