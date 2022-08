La Salle Philharmonique de Liège ouvre ses portes au public le 4 septembre

L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège ouvre ses portes au public le dimanche 4 septembre, dès 10h30. Cette journée « Portes ouvertes » est l’occasion de franchir le seuil de la Salle Philharmonique afin d’y ressentir la magie d’un orchestre symphonique. Toute la journée est entièrement gratuite et libre d’accès (pas de réservation préalable).

Présentés par Daniel Weissmann et Gergely Madaras, ces concerts sont complétés par des vidéos sur grand écran qui détaillent toute la diversité de la programmation 22-23, intitulée « Notes fondamentales ».

Deux concerts sont proposés, à 14h30 et à 16 heures, avec l'OPRL au grand complet dirigé par Gergely Madaras. Ces best of de la saison 22-23 rassemblent des extraits de la Quatrième Symphonie de Tchaïkovski, Ma Mère l'Oye de Ravel, Peer Gynt de Grieg ou encore Girl Crazy de Gershwin.

Des animations sont également au programme et il y en aura pour tous les goûts : des concerts des musiciens de l’Orchestre aux abords de la salle, des visites guidées pour découvrir l’histoire et toute la richesse patrimoniale de la Salle Philharmonique (la première salle de concerts de Belgique éclairée à l’électricité), une petite restauration au Foyer Eugène Ysaÿe… Pour les plus jeunes, le service pédagogique de l’OPRL propose une chasse au trésor thématique, un château gonflable devant la Salle, des ateliers pédagogiques pour les 4-7 et les 8-12 ans et des visites guidées spécialement destinées aux 8-12 ans. Plusieurs activités en continu (photomaton, pêche aux canards, etc.) complèteront cette journée riche en activités.

Plus que jamais, les « Portes ouvertes » de l’OPRL restent « le » rendez-vous convivial de la rentrée et l’occasion idéale pour les spectateurs de concocter leur saison de concerts.