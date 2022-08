Une journée pour les oubliés des vacances

La "Journée des Oubliés des Vacances" est une action développée depuis plus de 50 ans par le Secours Populaire Français et permettant aux enfants issus de milieux défavorisés, de familles démunies, victimes de l’exclusion et de la pauvreté d’accéder aux vacances et à la culture. En Belgique francophone, cette action est organisée depuis 16 ans par le Secours Populaire Wallonie Bruxelles et réuni des centaines d’enfants, de toute la Wallonie et de Bruxelles.

Pour la première fois cette année, l’association À Contre Courant (ACC) s’associe à cette initiative. Un car de 80 places doit se rendre à la mer du Nord au départ de Liège ce mercredi, avec à son bord, des familles victimes des inondations, et ce grâce au soutien du festival "Rocks on the Water" qui a permis de financer le car. On retrouve aussi des familles monoparentales de l’association Cofamon.

La journée est soutenue par la Ville de Liège qui offre à chaque participant sac à dos, gourde et casquette.

"Cette journée est née du constat qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances. Et dans les milieux populaires, c’est plus d’un enfant sur deux. Notre société est de plus en plus riche mais cette inégalité, comme tant d’autres, persiste. Ce 24 août, toute la journée, les enfants vont découvrir la mer, faire du bateau, mettre les pieds dans l’eau, faire des châteaux de sable et manger une friandise. C’est juste une journée, mais c’est quand même un grand plaisir pour eux de pouvoir goûter aux vacances, comme les autres enfants", commente Pierre Eyben, président de ACC.