Autoroutes liégeoises : les chantiers qui vont compliquer la rentrée

Ne soyons pas pessimistes, en cette rentrée scolaire 2022 - ce lundi 29 août - la mobilité liégeoise dans son ensemble devrait gagner en fluidité. Précisément, c’est depuis ce mardi 23 août déjà que la circulation autour de la Cité ardente est plus aisée, depuis que la liaison autoroutière dite du Tunnel de Cointe, est rouverte dans son intégralité.

Néanmoins, cela ne signifie pas que les grands chantiers, sur nos autoroutes, sont à l’arrêt. En marge des travaux achevés ou presque achevés - tunnel de Cointe, viaduc de Huccorgne et E 25 à Remouchamps (jusqu’au 2 septembre) - trois autres chantiers débutent ou viennent de débuter sur nos grands axes. Comme le rappelle la Sofico, ils s’ajoutent aux chantiers en cours, sur l’E 25 Liège-Maastricht et sur l’E 42 à Bierset.

Berloz, Battice, Ampsin

Sur l'autoroute E 40 reliant Aix-la-Chapelle à Bruxelles (via Liège), depuis le 7 août déjà, le désamiantage du pont 77 surplombant l'autoroute à hauteur de Rosoux-Crenwick/Berloz est en cours. Cette opération s'inscrit dans le chantier global qui vise à désamianter successivement 6 ponts supérieurs à l'autoroute E40 entre Hélécine et Remicourt. "Les ponts sont traités un à un, en partant d'Hélécine pour se rapprocher de Remicourt, afin de limiter l'impact sur la circulation", indique la Sofico. Si les ponts aux sorties Hélécine et Berloz et ceux d'Orp-Jauche ainsi que Lincent, sont déjà traités, ceux de Rosoux-Crenwick/Berloz et de Remicourt ne le sont pas encore. Le premier sera traité jusqu'au 19 octobre 2022 tandis que le second le sera courant 2023. "Pour chaque pont, les opérations se déroulent de manière identique et impactent les deux sens de circulation : sur une zone localisée à proximité du pont concerné, deux bandes de circulation restent maintenues dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h"…

Autre chantier liégeois, qui débutera ce lundi 5 septembre, celui de la réfection des revêtements de Welkenraedt à l'échangeur de Battice en direction de Bruxelles (E 40). En pratique, du lundi 5 septembre jusqu'au vendredi 7 octobre, sur l'E40 de Welkenraedt à l'échangeur de Battice uniquement en direction de Bruxelles, soit sur 9 km : une voie sera soustraite à la circulation ; la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h. Par ailleurs, à partir de la mi-septembre, toujours sur l'E40 en direction de Bruxelles, en fonction de l'avancement des travaux : l'accès et la sortie n°37 bis "Thimister-Clermont" seront fermés à la circulation ; une déviation sera mise en place via l'échangeur de Battice (rond-point des vaches) ; l'accès à l'aire autoroutière du Haut-Vent ne sera pas possible. Par la suite : les bretelles de l'échangeur de Battice permettant de se diriger vers Battice et vers Verviers (E42) seront fermées à la circulation. Une déviation sera mise en place via l'échangeur n°36 "Barchon".

Depuis le 8 août par ailleurs, est jusqu'au 16 septembre, un chantier de réhabilitation des revêtements de la N90, dans les deux sens de circulation, se tient entre le nouveau giratoire situé à hauteur de l'écluse d'Ampsin-Neuville et le pont d'Ombret surplombant la N 90. Conséquence : La circulation est maintenue sur une voie dans chaque sens et la vitesse maximale y est limitée à 70 km/h. Dans le cadre de ce chantier toujours, du 28 août au 13 septembre, la bretelle d'accès à la N 90 vers Huy depuis le pont d'Ombret sera fermée à la circulation. Les usagers seront invités à emprunter la N 90 vers Engis jusqu'à la sortie Hermalle-sous-Huy, les rues du Pont et de Chaumont afin de regagner la nationale en direction de Huy.

Bressoux, Bierset

Ces trois chantiers sur nos grands axes s’ajoutent donc à deux autres, toujours en cours, ayant débuté avant la période estivale.

Il s'agit tout d'abord de celui de transformation de l'E25 en boulevard urbain entre le pont-barrage de Monsin. Sur ce tronçon de 2 km, il s'agit d'apaiser la mobilité tout en créant des accès au futur dépôt du tram et au quartier de Bressoux. Sur la zone de chantier, la philosophie générale est de maintenir pendant le chantier 2 voies par sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. L'accès aux entreprises et aux habitations des riverains situées avenue Georges Truffaut continue à être assuré pendant le chantier. Depuis le 28 mars jusqu'à la mi-2023, les usagers en provenance des voiries perpendiculaires à l'avenue Georges Truffaut ne peuvent plus se diriger vers Liège via les tourne-à-gauche. Ils sont donc invités à emprunter l'avenue Georges Truffaut en direction de Visé afin de reprendre l'autoroute E25/A25 vers Liège. Par ailleurs, la sortie n°7 "Coronmeuse" vers le pont Atlas est fermée jusqu'au 17 septembre en matinée.

L'autre chantier en cours est celui du réaménagement de l'échangeur n°3 "Bierset" (E 42). Ces travaux permettront d'y améliorer la mobilité et la capacité du réseau, notamment en réalisant, sous l'autoroute, une nouvelle traversée. Jusqu'au début du mois de septembre, les usagers circulant sur l'E42 en direction de Liège ne peuvent pas emprunter la sortie n°3 "Bierset". Dans la foulée de la réouverture de la sortie n°3, au début du mois de septembre, ce sera l'accès à l'E42 en direction de Liège de l'échangeur n°3 "Bierset" qui sera fermée à la circulation. Ce chantier sera achevé en mars 2023.

Marc Bechet