Ensival : opération "cartables" ce jeudi

Le 9 août dernier, une nouvelle antenne permanente de la Croix-Rouge venait remplacer le point d’accueil temporaire, installé dans un container depuis l’été 2021 sur la Grand-Place à Ensival.

Depuis son ouverture, cette antenne Croix-Rouge reçoit entre 30 et 50 personnes à chaque ouverture. Des activités diverses et animations s’y déroulent : bingo, karaoké, animations intergénérationnelles, atelier tricot… dans le but de récréer du lien social et de continuer à soutenir les personnes sinistrées par les inondations de juillet 2021.

Ce jeudi 25 août, une opération "cartables" est prévue dans les locaux d’Ensival. En prévision de la rentrée des classes, des sacs de classe neufs ainsi que des plumiers et des crayons de couleurs seront offerts par la Croix-Rouge aux enfants de l’entité. Un atelier ludique de personnalisation des plumiers est aussi prévu. L’opération se déroulera dès 13 heures rue Jean-Martin Maréchal 6.

Une ludothèque

Dans les premiers jours de septembre, la nouvelle antenne accueillera une ludothèque, avec une centaine de jeux de société, ainsi qu’une bibliothèque de 300 livres.

Cette nouvelle antenne de la Croix-Rouge à Ensival vient compléter l’aide de la Maison Croix-Rouge de Verviers, installée rue Renkin depuis 1936. Cette dernière reste disponible pour une aide alimentaire (repas sandwichs chaque jour et dès le 1er octobre réouverture du bar à soupe) et une aide vestimentaire (vestiboutique). Il dispose aussi d’un magasin de produits d’hygiène. 35 personnes s’y rendent chaque jour. Durant l’année 2021, la Maison de Verviers a aidé de manière régulière 111 personnes différentes (dont 26 femmes) et 28 enfants.