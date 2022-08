Accueil Régions Liège Le site qui accueillera les gens du voyage à Amay a été déboisé : les riverains mécontents de ne pas avoir été informés amay Amay a décidé de passer à l’action pour préparer le site qui accueillera les gens du voyage. Les riverains regrettent le manque de communication. caroline viatour

Les riverains de la rue Hasquette et ceux des rues de l'Arbois, Sartage, Bois du Sart et Entre-deux Haies sont en colère depuis quelques semaines. Des travaux de défrichage d'un terrain le long de la N684 ont été entrepris le 8 août dernier sans qu'aucune enquête publique n'ait été lancée et qu'aucun permis n'ait été délivré. "Lorsque je me suis aperçu qu'il y avait des travaux sur le terrain derrière chez moi, j'ai...