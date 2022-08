Liège : Intercepté en pleine tentative de vol dans une habitation

Ce mercredi matin, un homme a commis une tentative de vol avec escalade dans une habitation sur le territoire de la ville de Liège.

L'habitant était dans le living de son habitation lorsqu'il a aperçu par la fenêtre deux personnes dans son jardin. L'un était monté sur l'abri de jardin et regardait en direction de sa maison tandis que l'autre se tenait plus loin de celui-i dans le jardin.

Le riverain a aussitôt appelé les services de police. Au même moment, il entendu du bruit et a aperçu une main essayer d'escalader son habitation pour entrer par la fenêtre. Les services de police sont arrivés très vite et ont pu intercepter l'individu. Le second qui a visiblement aperçu les forces de l'ordre a pris la fuite.

Le suspect, né en 1990, est très connu de la justice. Un mandat d'arrêt a été requis.

Plus de peur que de mal donc pour l'habitant qui était présent chez lui au bon moment.