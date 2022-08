Verviers : lifting en vue pour les sept boîtes aux lettres patrimoniales

Les boîtes aux lettres rouges, en fonte, introduites à la fin du XIXe siècle et qui sont aujourd’hui la propriété de bpost, tout le monde les connaît. Elles font partie des éléments de notre patrimoine.

À Verviers, il en reste sept : avenue Peltzer, et rues aux Laines, de Bruxelles, de Francorchamps, de la Colline, de Mangombroux et Xhavée. "Attaquées par le temps, elles se trouvaient dans un état déplorable, indique l'échevin du Patrimoine public Jean-François Chefneux, par voie de communiqué de presse. J 'avais doncplacé leur remise en état sur ma to-do list, relayant aussi, de la sorte, diverses demandes de citoyens. S'agissant de la propriété d'autrui, en l'occurrence bpost, nous ne pouvions toutefois agirnous-mêmes. Nous avons donc pris contact avec bpost pour solliciter leur restauration. À notre plus grand plaisir, bpost nous a confirmé, juste avant l'été, sa volonté de restaurer l'ensemble de ces éléments de patrimoine et notamment celles se trouvant sur notre territoire, pour autant que la Ville de Verviers marque son accord et apporte son soutien. Le Collège communal s'est positionné favorablement dans la foulée."

Les travaux de restauration, qui passent notamment par une étape de sablage avant d'envisager la nouvelle couche de peinture, ont débuté mardi. "Voilà sept éléments de petit patrimoine sauvés ! Certes, il en reste de nombreux à protéger. Mais il s'agit néanmoins d'une excellente nouvelle", conclut l'échevin.