Affaire Mithra: la justice demande le renvoi en correctionnelle de Samuel Di Giovanni, François Fornieri et Luciano D'Onofrio pour délit d'initié

La justice a demandé le renvoi au tribunal correctionnel de François Fornieri, Luciano D'Onofrio et Samuel Di Giovanni pour délit d'initié dans le cadre de transactions suspectes pour l'achat d'actions Mithra, indique vendredi en milieu de journée le parquet de Liège, confirmant une information de Sudinfo et de L'Echo.

Les trois hommes avaient été interpellés à leur domicile le 28 avril 2021, par des équipes de la police judiciaire fédérale de Liège, appuyées par des enquêteurs de l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC) dans le cadre d'un dossier conséquent concernant des transactions suspectes entre fin 2018 et début 2019 à hauteur de plus de 800.000 euros.

L'argent serait parti du compte privé de François Fornieri vers celui de Samuel Di Giovanni, lequel aurait ensuite investi dans des actions Mithra qui ont par la suite très rapidement pris de la valeur. Les deux hommes ont été inculpés pour faux, blanchiment et délit d'initié.

Lucien D'Onofrio, ancien vice-président du Standard de Liège, avait été relaxé. La justice s'intéressait à ce dernier dans le cadre d'actions Mithra achetées en 2015 pour près de 500.000 euros.

Sudinfo et L'Echo annonçent vendredi matin que le parquet de Liège ademandé un renvoi en correctionnelle pour François Fornieri, Samuel Di Giovanni et Lucien D'Onofrio pour délit d'initié. L'ancien banquier de Samuel Di Giovanni et l'épouse du banquier sont aussi concernés.

Le ministère public a demandé des non-lieux pour la prévention de faux et usage de faux, et pour le blanchiment d'argent.

Des informations qui ont été confirmées vendredi en milieu de journée à l'agence Belga par le parquet de Liège.

Les différents avocats ont réagi dans la presse. Celui de François Fornieri, a expliqué avoir eu accès au dossier et ne pas comprendre cette demande renvoi. Selon l'avocat de Samuel Di Giovanni, les éléments à charge sont légers. L'avocat de Luciano D'Onofrio a indiqué, dans La Meuse et L'Echo, ne pas avoir été mis au courant de cette demande de renvoi et être surpris puisque son client n'avait pas été inculpé dans ce dossier, au contraire de François Forinieri et Samuel Di Giovanni.