FiestaCity revient à Verviers après deux ans d'absence

Le coup d'envoi de la 18e édition du festival FiestaCity a été donné vendredi. Plus de 50 concerts sont prévus tout au long du week-end sur quatre scènes, dont trois extérieures, dans le centre-ville de Verviers. Le montage sur la place Verte s'est bien déroulé. Les organisateurs se réjouissent de retrouver l'ambiance FiestaCity après deux années d'absence. Ykons (26 août), Louis Bertignac (27 août), Gérard Lenorman (28 août) et Kid Noize (28 août) sont quelques-un des artistes qui se partageront l'affiche de cet événement gratuit. Le programme propose également un hommage à Pierre Rapsat, avec les reprises de Brasero dimanche 28 août à 18h30 sur la place Verte. "On espère que ce sera un week-end festif où tout le monde pourra profiter pleinement", a commenté vendredi après-midi Nathalie Targnion, l'une des organisatrices.

Beaucoup d'artistes belges sont présents, compte-tenu des conditions difficiles dans lesquelles le festival a été organisé: "FiestaCity s'est décidé très tard, sans trop connaître le budget", avait avoué le président Bernard Piron lors de la conférence de presse du mois de juin. "L'affiche que nous avons mise sur pied en si peu de temps reste toutefois attrayante", avait de son côté estimé le programmateur Francis Geron.

Parmi les nouveautés cette année: la scène principale qui a été installée place Verte, la place du Martyr étant en travaux. "Ce changement de site a modifié nos habitudes mais tout se passe bien pour l'instant", a encore ajouté Nathalie Targnion. Deux DJs figurent par ailleurs au programme: Oli Soquette (26 août) et Antoine Simar (27 août). La météo s'annonce favorable puisque la pluie devrait disparaître pour faire place au soleil samedi et dimanche. Les premiers artistes se produiront à partir de 17h00 ce vendredi. Le premier groupe à fouler les planches de la scène principale place Verte sera Roscoe, à 18h00. Une cinquantaine de bénévoles, dont certains sont des habitués, aident cette année à l'organisation.