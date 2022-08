Accueil Régions Liège On va détruire cinq maisons et un magasin pour construire la cité administrative de Huy huy La future cité administrative, c’est le tout gros projet de la Ville de Huy. Là, elle a introduit la demande de permis pour démolir cinq maisons et une surface commerciale, rive gauche là où le large bâtiment sera construit. Catherine DUCHATEAU ©CJHEY

On le sait : la Ville de Huy projette de regrouper tous les services communaux et ceux du CPAS dans un seul et même bâtiment. Une cité administrative à construire sur la rive gauche, dans ces deux rues que sont l’avenue des...