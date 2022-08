Une maison en feu à la Sarte à Huy : il y aurait des victimes

Un important incendie est en cours à Huy, dans une habitation du chemin de la Haute Sarte. Et il y aurait des victimes, selon les premières informations : deux personnes sont restées coincées dans la maison. SMUR, pompiers et Croix-Rouge ont été déployés sur place. On ignore pour le moment les circonstances de l’incendie.

+ Plus d’informations à suivre.