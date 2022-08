Un corps repêché dans la Meuse ce samedi à Liège

Ce samedi, les pompiers de Liège sont intervenus dans la Meuse, à hauteur du quai de Maestricht (Grand Curtius), car un corps qui flottait avait été repéré. En effet, ils ont repêché le cadavre d'un homme, âgé d'une cinquantaine d'années, vers 15 h 30 ce samedi.

Ce sont des personnes ayant embarqué dans la navette fluviale qui ont repéré le corps...

On ignore à ce stade l'identité de cette personne et les causes de son décès.

Le parquet de Liège a été prévenu.