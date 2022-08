Gaz : un homme menace de tout faire sauter à Liège

La police et les pompiers de Liège sont intervenus ce dimanche en fin d'après-midi, rue Montagne Sainte-Walburge, suite à l'appel d'un habitant de la rue. Ce dernier a expliqué qu'une forte odeur de gaz se dégageait du domicile de son voisin. En effet, l'homme en question menaçait "de tout faire sauter". La police est rapidement arrivée sur place et a interpellé le gaillard, qui a été privé de liberté et emmené au poste de police de la rue Natalis.

Resa est également intervenu...