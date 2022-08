Liège refuse le certificat d’urbanisme n°2 pour un projet urbanistique dans le quartier des Vennes

Le collège communal, sur proposition de la Première échevine en charge de l'Urbanisme Christine Defraigne, vient de refuser le certificat d'urbanisme n°2 pour le projet urbanistique de la rue des Vennes, 320 A à Liège.

Situé dans un quartier résidentiel, la demande prévoyait la démolition des bâtiments existants pour reconstruire deux nouveaux immeubles à appartements, le déboisement partiel de la parcelle et l'aménagement des abords.

"Le manque d'intégration dans le contexte du quartier n'est pas admissible, commente le collège. Le projet d'un développement résidentiel en deux parties ne s'intègre pas dans le quartier. De plus, la densification est excessive. L'immeuble, implanté en second rang, engendre des vues plongeantes vers les propriétés voisines avec un potentiel impact en termes de perte de luminosité pour les propriétés contiguës. Le second bâtiment ne s'intègre pas au cadre bâti en intérieur d'îlot, il impacte directement la zone de cours et jardins par sa volumétrie et les vues plongeantes sur les terrasses et balcons des propriétés voisines."

Par ailleurs, la mixité des offres de logements proposée ne répond pas à la directive de la Ville de Liège en la matière. "Pour les 21 logements prévus, ceux-ci devraient comporter, au minimum 4 logements de 3 chambres ou plus. Les appartements 1 chambre n'atteignent pas le seuil de 60 m² de superficie brute requise par cette directive, et les 9 appartements 2 chambres n'atteignent pas le seuil de 80 m² de superficie brute requise."

En termes de mobilité, la densification apportée par le projet risque d'impacter le quartier par les allées et venues des futurs occupants. "L'offre de stationnement n'est pas non plus suffisante au vu du nombre des logements prévus."



Patrimoine arboré

Pour le collège communal, le projet n’est en outre pas compatible avec le maintien des arbres remarquables existants (deux érables sycomores adultes dont la circonférence du tronc est de 200-250 cm implantés à front de voirie).

“Le quartier est très fortement exposé aux îlots de chaleur urbains et constitue de ce fait un quartier prioritaire à végétaliser dans le cadre du Plan Canopée. Ces deux arbres doivent être intégralement conservés et aucune modification du relief du sol ne peut être réalisée aux alentours. De plus, en retrait et en position plus centrale, un hêtre pourpre centenaire mérite également d’être conservé.”

Très sensible au patrimoine, la Première échevine ne pouvait autoriser

“la destruction de ce patrimoine arboré”. “À l’heure du réchauffement climatique, la conservation des arbres, particulièrement en ville, améliore et protège la structure des sols limitant, entre autres, leur appauvrissement et les risques d’érosion. Ils jouent également un rôle de climatiseur : en diminuant la température ambiante et en améliorant la ventilation”,

souligne-t-elle.

Par ce refus, le collège entend montrer que la Ville de Liège

“tant à rechercher un équilibre entre le bien-être des habitants, la dynamique économique, l’amélioration des rapports sociaux sans oublier la préservation de l’environnement.”