La ministre Valérie De Bue, en charge du Patrimoine, vient de signer l’arrêté de classement du site archéologique de la Belle-Roche à Sprimont, clôturant ainsi la procédure initiée en janvier 2022. Une zone de protection est également établie pour surveiller les parcelles dans lesquelles le gisement est susceptible de se prolonger.

Le classement a pour objectif de faire de ce site présentant encore un important potentiel de découverte, une réserve archéologique pour les générations futures. Il n’existe, à ce jour, aucun autre bien similaire classé en Wallonie.

Découvert en 1980, le site de la Belle-Roche contient les plus vieux vestiges d’origine humaine mis au jour dans le Bénélux. Lieu de fouilles et de recherches jusqu’en 1999, il a livré une abondante collection d’ossements animaux fossiles datés d’au moins 350.000 ans et des silex taillés soit contemporains, soit plus anciens.

En complément des pièces exposées au Grand-Curtius à Liège, les collections de l’Université de Liège seront présentées au public dans l’espace muséal du Centre d’Interprétation de la Pierre à Sprimont, lequel sera inauguré le vendredi 23 septembre 2022.