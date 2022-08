Un gardien de la prison de Huy filmé sur TikTok avec un "joint" et "une bière": ses collègues déposent un arrêt de travail pour le soutenir

Un arrêt de travail a été constaté, lundi matin à la prison de Huy, "pour défendre un agent pénitentiaire victime de diffamation", a appris l'agence Belga à bonne source. Les agents pénitentiaires se trouvent en arrêt de travail depuis lundi matin à 8h00. À l'origine du mouvement de protestation figurent des propos relayés par Sudinfo sous le titre "Un gardien de la prison de Huy filmé sur TikTok buvant une bière avec des détenus, c'est une honte pour notre profession".

Dans ce dernier, nos confrères ont partagé une vidéo filmée par un prisonnier il y a environ deux mois. De fait, l'un des détenus publie régulièrement sur son compte TikTok des petites vidéos prises au sein de la prison, alors que les téléphones sont interdits. Sur celle-ci, on peut voir un gardien boire une bière, en cellule, avec des détenus, l'un d'entre eux fumait un joint. L'ambiance semble décontractée. S'il est impossible d'entendre ce que les hommes se disent, puisqu'une musique a été ajoutée au montage, d'après les informations de nos confrères le gardien aurait demandé au détenu de ne pas filmer. Une demande qu'il a ignorée. Le gardien semble néanmoins fermer les yeux sur l'usage du téléphone et du stupéfiant dans la cellule.

Contacté par nos confrères, le directeur de la prison, nouvellement arrivé, a affirmé ne pas être au courant de l'affaire et la vidéo a depuis lors été supprimée.

"En réalité, l'intéressé consomme une boisson énergisante, et non une bière, et fume une cigarette, et non un joint. Peu après la révélation de la vidéo sur TikTok, il avait d'ailleurs déjà été entendu par la direction qui a conclu qu'il n'avait donc commis aucune faute", explique aujourd'hui la source à l'agence Belga, précisant que l'agent incriminé a annoncé qu'il déposerait une plainte, notamment pour diffamation, et que l'arrêt de travail se poursuivrait dans l'attente d'une réaction de la direction de la prison de Huy.