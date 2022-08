Un train déraille entre Liège et Bressoux

Un train de marchandises, qui venait de Zeebrugge et se dirigeait vers l'Allemagne, a déraillé sur la ligne 30 Liège-Visé, à hauteur de Bressoux, a fait savoir lundi matin le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

"On ignore encore les circonstances de l'incident. Une enquête est en cours", indique Infrabel. Des dégâts importants à l'infrastructure ont été constatés sur plus de 200 mètres. Des traverses et des aiguillages sont "fortement endommagés", précise le gestionnaire du réseau.

En raison de l'incident, la circulation ferroviaire est ralentie. Les trains ne circulent en effet plus que sur une seule voie entre Liège et Bressoux.