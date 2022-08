Deux passages à niveau supprimés à Cheratte

Pour Infrabel, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, l’endroit représentait un énorme point noir en Wallonie. Nombreuses étaient les personnes qui franchissaient les voies ferrées, y compris avec enfants et poussettes ! Là, c’est rue de Visé à Cheratte, face à l’ancien charbonnage du Hasard, actuellement en chantier dans le cadre d’un projet de réhabilitation.

Franchir les voies ferrées constituait clairement un raccourci entre la cité Jardin et la rue de Visé… et ce, malgré les risques que cela comportait… " Des protections ont été installées mais elles ont été cassées. Il y a même eu un escalier artisanal pour permettre de franchir les voies. Et sur les images aériennes, on pouvait voir qu'un chemin s'était créé à la longue ", souligne Nathalie Migeotte, ingénieur ouvrages d'art chez Infrabel.

Un chantier a donc été mis en œuvre en vue de supprimer les deux passages à niveau (ligne 40 Liège-Maastricht), distants d’environ 700 m, situés de part et d’autre de la cité Jardin (environ 2 000 habitants). Une suppression qui devait s’accompagner de la création d’un tunnel sur d’anciens terrains du charbonnage, là où ils étaient nombreux à se mettre en danger en franchissant les voies ferrées.

Fermeture ce mardi

Ce tunnel est constitué d’une route permet tant aux véhicules de relier la rue de Visé et la cité Jardin ainsi que d’une zone cyclo-piétonne ayant été aménagée plus haut que la voirie, sécurisant ainsi le passage des usagers dits faibles. Plutôt imposant, l’ouvrage a été fabriqué sur place. Ce qui avait nécessité la fermeture complète du trafic ferroviaire, tout un week-end, en septembre dernier.

Depuis ce lundi, le nouveau tunnel est accessible, tant à la circulation routière qu’aux usagers dits faibles, comme les piétons, dans la zone dédiée. À ce stade, quelques finitions restent à mettre en œuvre, comme la pose de garde-corps et des plantations. La fin du chantier est annoncée pour l’automne.

C’est donc une page qui se tourne dans le bas de Cheratte puisque, après la fermeture du passage à niveau côté rue Joseph Lhoest et la création à cet endroit d’un accès cyclo-piéton mis en service l’été dernier, c’est le passage à niveau côté rue du Curé qui sera fermé ce mardi.