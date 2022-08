La Charlemagn’rie en fête pour la rentrée

Comme chaque premier week-end de septembre (les 2, 3 et 4), la Charlemagn’rie sera en fête, marquant le début de ses activités de la saison 2022-2023.

Cette année sera la 45e édition de cette fête familiale lors de laquelle de nombreuses animations seront proposées pour petits et grands sur l'ensemble du site (entrée gratuite) : 5 structures gonflables, théâtre de marionnettes, conte, balades à dos d'âne, jeux de bois, grimages, spectacles, expositions, restauration… "Une trentaine d'artisans travailleront devant les visiteurs", précise André Namotte, président de l'ASBL. La rue Henri Nottet sera fermée à la circulation pour le bon déroulement des festivités. "Le but est d'animer le quartier, et mettre en valeur ce qu'il se passe à la Charlemagn'rie mais aussi les artistes locaux".

Le vendredi, à l’église située juste en face, il sera possible de découvrir le concours photos (première édition), la foire aux livres et ses auteurs régionaux. La nouvelle extension de la Charlemagn’rie (ancien magasin Europa) sera animée par le club Légo et l’atelier de peinture créative. Comme de tradition la soirée fera place à l’inauguration des quatre expositions dès 19 h mais aussi d’un karaoké, l’ouverture du bistrot à vins, du chapiteau à bières spéciales et de la petite restauration dans la cour.

Le samedi, il sera possible d’assister au spectacle pour enfants du clown-ventriloque Victor Vincci, suivi de la revue cabaret du JackShow "Frénésie", avec plumes et paillettes.

Le dimanche après-midi, les comédiens de la troupe "Scène qui peut" présenteront la pièce théâtrale "À taaable". Une pièce à sketches de 2x45’ avec six comédiens, à la fois drôle et qui suscite la réflexion. Infos et inscriptions au 04.240.57.20 ou à info@charlemagnrie.be.

Animer le quartier

Centre de formation, la Charlemagn’rie, créée en 1976, accueille une école de devoirs, des ateliers, spectacles et loisirs tout au long de l’année.

Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs charbonnages fonctionnaient encore sur le territoire de Herstal. Ils fermeront définitivement leurs portes en 1971, engendrant un drame social pour les familles des mineurs mais aussi économique et commercial dans les quartiers. En 1976, des jeunes du Patro décident de recréer de l’animation dans le vieux quartier populaire de La Préalle-bas. La Charlemagn’rie était née. Son rayonnement n’a fait que croître depuis, et ce bien au-delà des frontières du quartier.