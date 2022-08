Le nombre de tués sur les routes de la province de Liège a stagné au cours du 1er semestre 2022

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l'institut Vias,le nombre de tués sur les routes liégeoises a quasiment stagné au cours du 1er semestre 2022 par rapport à la même période de 2021. L'institut a comptabilisé 19 tués par rapport aux 18 décès constatés l'an dernier(NDLR : Il s'agit du nombre de tués sur place. A cela s'ajoutera le nombre de personnes qui meurent dans les 30 jours suivant l'accident).

La province a donc globalement mieux tiré son épingle du jeu puisque les autres provinces wallonnes ont connu des hausses plus importantes. On notera néanmoins une augmentation du nombre de tués parmi les piétons (de 1 à 3), les cyclistes (de 1 à 3) et dans les accidents avec un camion (de 2 à 4).

Le nombre d’accidents est, lui, en hausse de 8%, avec un total de 1620. Il faut remonter à 2017 pour avoir autant d’accidents. A ce titre, on notera que les accidents corporels impliquant une trottinette électrique sont passés de 9 à 26.

Les hausses les plus importantes concernent les accidents impliquant un piéton (+24%) et avec un camion (+16%).