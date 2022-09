Ans: le conseiller communal René Courtois (DéFI) a démissionné

Ce lundi, lors du conseil communal d'Ans, une démission a été actée. Il s'agit de celle de René Courtois, qui renonçait ainsi à son mandat de conseiller communal. "J'ai le sentiment et la satisfaction d'avoir toujours tout fait dans l'intérêt des citoyens ansois, que je remercie au passage", a déclaré celui qui a donc siégé pour la dernière fois en tant que chef de groupe DéFI au conseil communal d'Ans. Il ne se déroulait pas un conseil, en effet, sans l'entendre intervenir, que ce soit sur des points de l'ordre du jour ou pour interpeller la majorité. "En adversaire coriace et déterminé", comme il le dit lui-même, il n'hésitait pas à s'opposer à certains projets s'il estimait qu'il devait le faire.

Plusieurs éléments d'ordre personnel ont motivé sa décision, à commencer par son prochain déménagement en dehors de la commune et de mauvaises nouvelles concernant l'état de santé d'un de ses petits-fils. Son âge, également... A 76 ans, en effet, l'homme a estimé avoir fait son temps, tenant ainsi la promesse faite à l'équipe DéFI d'Ans.

"Sur le plan politique, j'ai le sentiment d'avoir vécu la réalité de toute l'œuvre majeure balzacienne, la Comédie Humaine. Un festival d'acteurs, parfois masqués, usant tantôt d'ingéniosité, parfois de fourberie, de ruse et aussi de duplicité… Les deux partis de la majorité ansoise sont liés par une union forcée et diabolique pour les uns, politiquement habile mais scabreuse pour les autres mais, en tous cas, antinomique pour les deux. Mais n'est-il pas coutumier de dire, qu'en politique, le goût du pouvoir fait passer celui amer des couleuvres et oblige souvent à renoncer à ses propres valeurs ?", c'est en force, en ces termes, qu'il a entamé sa déclaration dans laquelle il tire le bilan de cette dernière décennie passée au conseil communal.

Et d'ajouter que sur un plan général, en 10 ans, rien n'a fondamentalement changé à Ans politiquement parlant... "Le slogan bien connu Je cours pour ma forme est régulièrement transformé en "Je discoure pour la forme". Mais tout n'est pas mauvais ni pourri dans notre commune, pas de prévarication ou de concussion, nous ne sommes pas dans le scénario de l'enfer et du paradis de la « Divine Comédie » de Dante, non bien sûr, mais plutôt dans le style Comedia del Arte, plus léger et pragmatique, avec ses Arlequin, Colombine ou Polichinelle combinés à Molière et son célèbre Tartuffe", ajoute-t-il, n'y allant clairement pas de main morte pour qualifier les personnes qu'il a été amené à côtoyer en politique... Et le voici parlant de "vrais démocrates et d'autres qui le sont moins, quelques populistes aussi généreux en tournées qu'en promesses, personnes brillantes et pourtant inutilement arrogantes, savants de la veille internetophiles notoires" ou encore "d'un grand nombre de silencieux qui n'en pensent pas moins, voire le contraire mais qui, à l'instar de Ray Ventura sur l'air de Tout va très bien madame la marquise, acceptent leur muette et passive situation". Enfin, et heureusement d'ailleurs, "une majorité de bonnes et honnêtes personnes".

Non sans une certaine amertume, il déplore aussi le fait que les trahisons sont régulières et scandaleuses dans le monde politique, évoquant ainsi un "scénario vipérin" vécu à quelques jours des élections... Bref, pour le septuagénaire, son passage en politique ne fut manifestement pas un long fleuve tranquille... mais il estime avoir toujours agi dans l'intérêt du citoyen.

Suite au départ de René Courtois, Patrick Claes viendra rejoindre Sarah Davin au conseil communal d'Ans.