Aywaille Demain : Yvan Wouters remplace Daniel Rixhon

C'est un passage de témoin important qui s'est déroulé ce mercredi soir, au conseil communal d'Aywaille. Yvan Wouters, élu Aywaille Demain, a en effet remplacé Daniel Rixhon sur les bancs du conseil. Cette opération met un terme à 22 années d'engagement au conseil pour Daniel Rixhon qui fut également échevin durant 6 années...

Ce 31 août, Yvan Wouters, âgé de 55 ans et habitant de Remouchamps, a donc pris place aux côtés de ses collègues d'Aywaille Demain. Un siège qu'il occupera sans quitter celui de conseiller au CPAS, où il dit aussi fournir un travail qui lui "tient à coeur". Il restera en place, au moins, jusqu'à la fin de la législature, en 2024.

Il partage aujourd'hui son sentiment et ses objectifs :

"Je prends ce nouveau rôle très à cœur, j’espère, au cours de ces deux prochaines années de fin de législature, pouvoir soutenir des projets positifs pour les citoyens mais aussi en proposer depuis les bancs de l’opposition. Je veux que mon engagement politique soit basé sur le dialogue et l’ouverture, loin des combats stériles et des petites phrases piquantes, je ferai valoir des valeurs de respect et d’écoute. Vous me connaissez assez pour savoir que mes priorités porteront évidemment sur le bien-être de toutes et tous, sur tous les défis sociaux à relever, sur la qualité de vie de chacune et chacun, et bien évidement sur le développement et le soutien aux associations à caractère social, sportif ou culturel. Vous m’avez fait confiance en 2018 et je vous en remercie vivement, j’espère être à la hauteur de vos attentes et besoins. Je reste évidemment à votre écoute pour encore mieux guider mon engagement politique.

J'en profite pour féliciter et remercier Daniel Rixhonpour son engagement sans faille ces 22 dernières années, je te souhaite de bien profiter du temps libre que tu vas retrouver même si je ne doute pas que tu ne seras jamais bien loin de nous".