Berloz : Elle a peur de son fils et appelle la police

Mercredi vers 15 h, une dame domiciliée à Berloz a appelé la police parce que son fils piquait une crise et cassait tout dans sa maison. À l’arrivée des forces de l’ordre, le Berlozien, âgé de 19 ans, était pourtant très calme et occupé à… fumer un joint.

Interrogé, le jeune homme a expliqué s’être disputé avec sa petite amie et être passablement énervé. Il a ensuite expliqué qu’il consommait régulièrement de la drogue. Les policiers ont alors poussé plus loin leurs investigations et mis la main sur du cannabis et de la cocaïne… Le jeune homme, déjà très connu de la justice malgré son jeune âge, a alors expliqué qu’il voulait retourner en prison. Un vœu qui risque fort d’être exaucé… Le Berlozien a, en effet, été privé de liberté et déféré, ce jeudi, au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.