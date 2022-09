Liège : Un nouveau subside pour le cloître de St-Jean-l’Evangéliste

Ce jeudi, le Gouvernement de Wallonie, sur l’initiative de la Ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, a octroyé une subvention de 2 300 000 euros pour la restauration du cloître de l’Église Saint-Jean l’Évangéliste à Liège, monument classé.

Les travaux permettront la réaffectation du cloître, datant du 16e siècle, en logements. Au total, 15 logements publics (10 dans les ailes sud et ouest et 5 dans les bâtiments 42 et 44) seront créés et gérés par l’Agence immobilière sociale. Ces derniers pourront accueillir des locataires diversifiés notamment grâce à la diversité de l’offre, 1 à 4 chambres. 5 logements seront aménagés de sorte à permettre le libre accès aux personnes à mobilité réduite.

Pour la Ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, "la restauration du cloître de l'Église Saint-Jean l'Évangéliste est un bel exemple de la préservation d'un patrimoine qui s'insère dans la société. La réaffectation en logements publics répond à un besoin important de la société. Elle permet également au Monument classé d'être restauré et assure ainsi son avenir pour la transmission aux générations futures".

La cour du cloître et les galeries seront réaménagées en un espace préservant la qualité architecturale et la sérénité des lieux accessibles au public (avec des bancs et des arbres). Les façades et toitures de l’aile nord du cloître seront aussi restaurées.

L’Église Saint-Jean l’Évangéliste, faisant partie du circuit des collégiales de la cité ardente, connaît une importante campagne de restauration globale. En juin dernier, le Gouvernement de Wallonie avait octroyé un subside de près de 2 700 000 euros pour la restauration de la tour et de ses deux tourelles. Une troisième phase, à savoir la restauration de l’Église, est actuellement à l’étude.

Comme le précise encore l'échevine, "il y aura là 15 logements, 10 qui seront pleine propriété de la Ville et 5 que nous construisons dans les immeubles 42 et 44 qui font l'objet du bail emphytéotique au profit de la Ville".

Pour l’ensemble de cette rénovation, le montant des travaux n’est pas anodin puisqu’on annonce une estimation de quelque 5,6 millions d’euros.

Précisons que l’intention de la Ville est bien de rénover le cloître mais également la tour romane et les deux tourelles de l’église. Ici, ce sont des logements à deux, trois et quatre chambres qui seront réalisés, la plupart avec un accès extérieur, sous la forme d’un petit jardin ou d’une terrasse.

Modèle du genre

De son côté et il y a quelques mois, l'échevine liégeoise Maggy Yerna n'avait pas caché la grande satisfaction qui l'animait dans ce dossier… modèle du genre en matière de patrimoine mais aussi de politique du logement : "Cet endroit sera à la fois de qualité mais aussi paisible, central et permettra de faire une opération multifacettes. Je pense personnellement que si les services publics ne se lancent pas dans ce genre d'opérations, elles ne se réalisent pas".