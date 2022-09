Accueil Régions Liège The Huggy's Bar, la success-story made in Liège, fête ses 10 ans Le concept de burgers The Huggy’s Bar souffle ses dix bougies ce 1er septembre grâce à Thomas et Roberto, deux jeunes entrepreneurs liégeois. Matthias Sintzen Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège



©Leveaux

Dix ans et onze restaurants plus tard, la success-story liégeoise ne cesse de se développer. Cette réussite, c’est celle de Thomas Mémurlin et Roberto Navarro : le Huggy’s Bar. Le 1er septembre 2012, ces deux étudiants à la HEC ouvraient leur premier...