20 défibrillateurs installés dans l’espace public liégeois

Je suis bien placé pour savoir que lorsqu'un incident cardiaque survient, cela peut arriver n'importe où, n'importe quand. L'implantation de défibrillateurs automatiques externes DEA est pour moi, un sujet extrêmement important"…

C’est en ces termes que, ce vendredi 2 septembre, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer, jugeait la pertinence de ces nouvelles installations, sur le territoire de la Ville : au total 20 défibrillateurs sont installés dans l’espace public liégeois, à des endroits stratégiques ; victime lui-même d’un problème cardiaque durant l’été 2019, Willy Demeyer ne pouvait que soutenir l’initiative.

En Belgique, chaque année, ce sont en effet 11 000 personnes qui sont victimes d'un arrêt cardiaque. Majoritairement, celui-ci intervient en dehors des structures hospitalières. "Débuter la réanimation dès les premières minutes suivant l'arrêt cardiaque et recourir à des défibrillateurs automatiques externes, en attendant une arrivée rapide des secours, augmente fortement les chances de survie", explique-t-on à la Ville de Liège… Comme le soulignait encore le bourgmestre ce vendredi, citant la Ligue cardiologique belge : "Les chances de survie diminuent d'environ 10 % par minute, et seraient 2 à 4 fois plus élevées en cas de réanimation cardiopulmonaire immédiate. Si un choc électrique est administré par défibrillateur dans les 3 premières minutes, le taux de survie pourrait même atteindre 75 %".

Témoins d’un arrêt cardiaque ?

Comme l'indiquait de son côté Jacques Delchef, infirmier urgentiste, directeur des Conseils nationaux de réanimation, il est possible d'utiliser les défibrillateurs sans formation… "mais si vous voulez être sûr, une formation est plus efficace". Et d'insister sur le fait que le gain de temps est, en effet, primordial : "Car ce sont les premières minutes les plus importantes pour sauver des vies. Les témoins sont donc les plus importants, pas les infirmiers ni les médecins qui arrivent ensuite"…

Comme le précise encore l’infirmier urgentiste, sur 11 000 attaques cardiaques, on observe seulement 1 000 personnes qui s’en sortent. Car la réanimation tarde. Grâce à ces défibrillateurs, la possibilité de réanimation augmente dès lors.

Déjà, sur le territoire liégeois et avec le soutien de l'ASBL Liège-Santé, des formations sur la réanimation cardiopulmonaire et l'utilisation de ces appareils sont dispensés, dans les écoles et les clubs notamment. "Ce sont ainsi, près de 20 000 personnes qui ont été formées au cours des 5 dernières années". Désormais, 20 défibrillateurs sont disponibles dans l'espace public liégeois.

Où les trouver ?