Le CMH fête ses 25 ans !

Il y a 25 ans, le docteur Luc Maquoi a proposé l’idée de développer un service de secours urgent dans la zone rouge de l’est de la Belgique. Il s’agissait au départ d’une ambulance de réanimation. Ce service à la population a bien évolué depuis puisqu’en 1997, un premier hélicoptère médicalisé a été mis en service au départ de la base de Bra-sur-Lienne. Au niveau des évolutions, en 2009, le CMH a initié un projet d’allumage automatique des terrains de foot afin d’augmenter la sécurité des missions de nuit qui représentent environ 30 % de l’activité. Aujourd’hui, plus de 200 terrains en sont équipés.

"Les médecins qui prestent au CMH sont formés à la réalisation d'échographies extra-hospitalières, ce qui permet d'affiner le diagnostic avant l'arrivée à l'hôpital", souligne le Centre médical héliporté dans un communiqué.

En outre, depuis 2017, le CMH dispose d’un hélicoptère de back-up EC145 pour assurer les missions durant la maintenance de l’hélicoptère principal, ce qui permet de maintenir le service à un haut niveau de qualité.

1 200 interventions par an

Depuis 2021, le CMH opère avec la version D3 de l’Airbus EC 145, la plus évoluée de cet appareil dévolu au secours des personnes.

Avec ses 1 200 interventions annuelles, le CMH s’est inscrit comme pionnier dans l’aide médicale urgente héliportée belge. Il n’existe nulle part ailleurs en Belgique un service de ce type, disponible en permanence.

Le CMH évolue pourtant encore dans un contexte expérimental. En l’absence de tout cadre légal du secours héliporté, le Centre médical héliporté n’est toujours pas officiellement reconnu.

Aujourd’hui 170 000 personnes soutiennent annuellement le projet par le biais de leur affiliation. Ces affiliés apportent plus de 50 % du budget de fonctionnement de l’ASBL. Parmi les autres sources de financement, il y a notamment les communes de la région, et les provinces de Liège et de Luxembourg.

De nombreuses activités seront organisées le 11 septembre pour célébrer le 25e anniversaire et les visiteurs pourront découvrir le nouvel hélicoptère, en service depuis juillet 2021.