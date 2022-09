Permis de Liege Airport : l’aéroport en recours

Nous l’annoncions ce jeudi 1er septembre : le permis d’environnement et d’exploitation relatif au renouvellement pour 20 ans, de l’activité aéroportuaire de Liège (Liege Airport), a finalement bien été octroyé, officiellement ce vendredi 26 août, par le Fonctionnaire technique de la Région wallonne. Néanmoins, considérant de (très) nombreuses observations liées aux nuisances que générerait un développement des activités de l’aéroport (le permis introduit envisageait le doublement des mouvements pour atteindre près de 70 000 mouvements en 2042), les conditions émises dans le permis avancent un plafond de 50 000 mouvements par an (contre 35 000 aujourd’hui) et des quotas sonores limitant les vols de nuit, de 23 h à 6 h du matin.

Ce vendredi, un conseil d'administration extraordinaire était donc réuni à Liege Airport, dans le courant de l'après-midi. Comme on pouvait le pressentir, le conseil d'administration a décidé d'introduire un recours contre ce permis jugé "pénalisant".

Viabilité de l’aéroport en péril

Dans un communiqué diffusé ce vendredi en fin de journée, le conseil d’administration de Liege Airport indique que, si la direction de Liege Airport “se félicite de ce renouvellement et est consciente des enjeux liés à la transition écologique”, un recours était bien introduit car “les conditions d’exploitation comportent des limitations en tout point critiques pour la viabilité de l’aéroport et l’activité économique et l’emploi qui en découlent”.

Les deux conditions problématiques sont effectivement la limitation du nombre de mouvements et les quotas sonores… “Ces limitations auront un impact considérable sur l’activité et l‘emploi et mettent en péril la viabilité de l’aéroport”, indique encore le conseil.

Pour la direction de l’aéroport toujours, les vols de nuit sont en effet “indispensables” : “pour l’exercice des activités de fret express dont le business model est organisé partout dans le monde avec une arrivée des camions et avions en fin de soirée et un départ dans le courant de la nuit. 86 % des vols opérés à l’aéroport de Liege par Fedex/TNT étaient des vols de nuit en 2021. Les vols de nuit sont également indispensables pour la logistique de certaines marchandises périssables”.

Au niveau de l’emploi, on insiste à Liege Airport sur le fait que ces deux conditions “forceraient l’aéroport à réduire drastiquement et rapidement ses activités actuelles et mettraient sa continuité en péril. En effet, une application du permis dans sa forme actuelle réduirait en 2040 les volumes de fret traités en 2021 de l’ordre de 60% et de 80% par rapport au Business Plan 2020-2040”.

Et de rappeler que selon une étude réalisée récemment, l’aéroport représente plus de 10 000 emplois, dont plus de 5 000 emplois directs répartis sur 140 entreprises. En outre, on estime que Liege Airport représentera quelque 30 000 emplois à l’horizon 2040.