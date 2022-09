Après-midi découverte à la HEPL pour les futurs étudiant(e)s

Le vendredi 9 septembre, la Haute École de la Province de Liège (HEPL) organise une après-midi découverte à destination des futurs étudiantes et étudiants.

À cette occasion, les dix campus de la HEPL ouvriront leurs portes de 13 h à 16 h. Au programme : rencontres avec les enseignants des 70 formations (bacheliers, masters et spécialisations) que dispense la HEPL et visite des lieux d’apprentissage. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les nouveautés proposées pour cette année 2022-2023, à savoir un bachelier en audiologie et un master en expertise comptable et fiscale.

"Afin d'être au plus proche des besoins du marché de l'emploi, la HEPL ouvre ainsi régulièrement de nouveaux cursus et adapte sans cesse les programmes de cours de ses bacheliers et masters existants", précise-t-on à la HEPL.