La rue des Rôtisseurs à Huy, piétonnière jusqu’au 12

Elle a été rendue aux piétons lors de l’ouverture de la saison touristique, le 4 avril dernier comme les années précédentes. La rue des Rôtisseurs est ainsi plus agréable pour les badauds mais aussi l’horeca qui peut profiter, là comme sur la grand-place, de l’espace nécessaire pour installer une terrasse sur la voirie. De 11 h 30 à 7 h du matin, la rue est fermée aux automobilistes mais entièrement dédicacée aux piétons. Une façon de sécuriser leurs déplacements devant les commerces et l’horeca.

La mesure devait se terminer en même temps que le mois d’août. Le collège communal hutois vient de la prolonger encore deux semaines, jusqu’au 12 septembre. La raison ? À cause de son impact qu’il estime positif pour les commerçants, les riverains, les passants et aussi les clients de ces commerces. Une façon comme une autre d’aider les commerçants hutois à relever la tête après les deux années Covid et les confinements successifs. La rue des Rôtisseurs restera donc inaccessible aux véhicules entre 11 h 30 et 7 h du matin, permettant ainsi le chargement et déchargement nécessaires pendant ces 4 h 30. Et les riverains qui ont un garage rue des Fouarges ? Ils continueront à y avoir accès via la rue des Augustins et son tronçon compris entre la rue des Rôtisseurs et du Coq.