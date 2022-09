Le chantier du nouveau pôle communal débute à Wandre

Il était annoncé… le voici. Le futur pôle communal de Wandre va bientôt sortir de terre puisque, lors du Collège communal de ce 2 septembre, Roland Léonard, échevin des Travaux, a annoncé que le chantier débutera bien dès ce 5 septembre. Il représente un budget de 2,2 millions d’euros subsidiés à hauteur de 60 % par la Région.

"Son élaboration exprime la volonté de la Ville d'intensifier les liens sociaux générés par l'offre de services publics dans le quartier en les regroupant au sein d'une seule infrastructure judicieusement installée au cœur de la rue de Visé, artère principale du quartier", ont indiqué ce vendredi les autorités liégeoises. Au-delà des caractéristiques de localisation, le bâtiment se veut aussi attractif, novateur et sera installé à côté d'un parc public arboré… D'ailleurs, si les travaux relatifs au nouveau pôle de Wandre doivent durer deux années, l'échevin Roland Léonard a souhaité inscrire, dans la foulée, une étude portant sur la valorisation du parc de Wandre.

"Le parc présente en effet une grande qualité paysagère", précise-t-on au cabinet des Travaux. "L'étude a pour objet de la renforcer tout en préservant les grandes zones de pelouse".

Au niveau des bâtiments, on constate que l'opération permet une rationalisation du parc immobilier de la Ville puisque, rue de Visé, on retrouve déjà deux bâtiments (jouxtant le parc) abritant des activités du centre culturel de Jupille-Wandre ainsi que la mairie, une bibliothèque et un accueil ONE. "Relier les deux bâtiments de la rue pour y regrouper tous les services publics voulus dans un cadre entièrement rénové est bien l'objet principal de ce marché".

Accessibilité

Comme on le précise encore au sein du cabinet des Travaux, les volumes existants et les bâtiments seront unifiés au moyen d’auvents métalliques permettant d’abriter les personnes cheminant ou accédant aux différentes entrées des deux bâtiments ainsi reliés. En matière de consommation d’énergie, les nouveaux volumes créés ainsi que les volumes rénovés seront conformes à la réglementation sur la Performance Énergétique des Bâtiments (PEB).

Enfin, l’accessibilité de tous les espaces sera garantie aux PMR, ainsi qu’aux autres utilisateurs spécifiques. En matière d’accessibilité pour les modes actifs, on notera l’aménagement d’un abri permettant d’accueillir 30 vélos. Un parking de 16 places est également préservé pour les véhicules.