Plan d’investissement 2022-2024 : l’effet tram à Liège

Le plan communal d’investissement 2022-2024 (PIC), soit ces projets d’aménagements de l’espace public programmés pour les années 2022 à 2024, sera présenté ce lundi soir au conseil communal de Liège.

Comme le rappelle déjà l'échevin des Travaux Roland Léonard et comme c'est le cas depuis plusieurs années, le plan est inévitablement influencé par une mobilité liégeoise en pleine révolution… avec le tram.

Ainsi, parmi les chantiers programmés dans le PIC 2022-2024, on observe de nombreuses réalisations liées à la modification de la mobilité en ville, conséquence directe de l’arrivée de ce transport. C’est notamment le cas de plusieurs piétonnisations de voiries ou de réaménagements de places.

Sur base des priorités ainsi définies, la Ville de Liège a déposé un plan d’investissements regroupant 61 projets, pour un montant total de 27,2 millions d’euros, dont 18,2 de subsides régionaux. Ces projets ont tous pour finalité de répondre à des objectifs concrets que veut rencontrer la Ville. Ces objectifs intègrent 5 axes prioritaires…

L'entretien et le réaménagement de la voie publique, des voiries, et des cheminements piétons et cyclables… Tel est le premier axe dont l'objectif est de conserver des axes de qualité, facilitant la mobilité. On citera, de façon non exhaustive, la rénovation de la chaussée de Tongres à Rocourt, du boulevard Hector Denis, la seconde phase du boulevard Kleyer, la rue de Visé à Jupille ou l'avenue Joseph Merlot à Bressoux.

Des aménagements qui favorisent les modes actifs, cyclistes et piétons, constituent l'axe 2…. On retiendra ici le projet de liaison cyclable Sainte-Walburge/Rocourt, la mise en piétonnier des rues des Mineurs et du Pont, conséquence de l'arrivée du tram donc ou encore la réfection du site des bus au parc d'Avroy en axe cyclo-piéton "qui offrira à terme, aux modes de mobilité active, l'opportunité de jouir en toute sécurité de ce poumon vert pour se relier au cœur de la Cité".

Axe 3 : Les places, ces lieux "à vivre"… Parmi les dossiers qui seront soumis, on notera le réaménagement complet de la place Ferrer à Sclessin ainsi que celui de la place Sainte-Walburge sans oublier l'aménagement des abords de la prochaine Cité administrative.

Les plaines et aires de jeux constituent l'axe 4. Au nombre de 130, "elles font l'objet d'une attention particulière et, à ce titre, les investissements de la Ville ne manquent pas", insiste l'échevin. Dans le cadre du PIC 2022-2024, une attention particulière sera portée à la plaine de jeux de la Boverie et à celle du Jardin Botanique.

Axe 5 : La gestion des eaux et des réponses aux défis climatiques. Cela passe notamment par un égouttage local de qualité. Par ailleurs, depuis plusieurs années, pour répondre aux enjeux climatiques, la Ville de Liège a intégré le principe de "l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle", soit de l'absorption naturelle des eaux de pluie pour chaque nouveau projet… en évitant le tout à l'égout donc. À titre d'exemple, citons l'entretien et/ou le renouvellement de l'égouttage dans la rue Comhaire dans le Laveu, de l'avenue Joseph Merlot à Grivegnée, de la rue Jean Hermesse à Jupille et, bien sûr, dans le Carré, des rues Saint-Jean-En-Isle et d'Amay.