Huy: la sculpture "Gê" cible de vandales

"Ça fait mal. On ressent du dépit devant ce genre de fait. Je vis depuis 30 ans à Huy et je n'avais pas été habituée à voir des actes de vandalisme gratuits. On a le sentiment que ça ne tourne plus rond."Ces propos, ce sont ceux de l'artiste Cinthya Evers. En 2021, elle a réalisé, avec Philippe Kesseler, la sculpture "Gê" placée sur le talus entre l'avenue du Condroz et la rue des Croisiers. Une œuvre à quatre mains qui a été éventrée dans le courant de cette semaine.

"La sculpture conçue autour d'une armature métallique et d'enduits avait été achetée par la Ville il y a un an, rappelle l'artiste. Récemment, nous avions réalisé, si je puis dire, un entretien annuel. Elle était nickel, jusqu'à ce que Philippe découvre les dégâts ce mercredi."

Si l'œuvre est réparable, "il faudra voir ce que la Ville décide, il y en a pour deux ou trois jours de travail".

Cinthya Evers ajoute : "On a quand même le sentiment que des vandales ont tenté de la desceller. Il faudrait peut-être sécuriser l'endroit pour ne pas que l'œuvre qui pèse quelque 150 kg roule sur l'avenue du Condroz."

Pour rappel, "Gê" est inspiré du mythe de Sisyphe. "L'œuvre a été réalisée dans un esprit d'écologie. On voulait montrer qu'on essaye de remonter notre Terre, mais qu'on n'y arrive pas trop."

Comme on n’arrive pas trop à endiguer les actes de vandalisme gratuits. Remember le chien exposé à proximité du Bassinia ou encore les bacs à fleurs installés le long de la Meuse...