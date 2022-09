Liège: une branche d'arbre s'effondre sur un stand à Retrouvailles

Ce dimanche en début d'après-midi, un incident est survenu dans le parc de la Boverie, lors de l'événement Retrouvailles. Une branche d'un arbre s'est effondrée sur un stand alors que de nombreuses personnes allaient et venaient dans les allées...

Il s'agit d'une branche de peuplier. L'incident s'est produit au niveau du stand de Fedemot, situé côté Boverie, entre la volière et le coin du palais des congrès.

La police de Liège indique qu'une dame et une adolescente ont été blessées et transportées à l’hôpital. Selon les premières informations, l'adolescente est légèrement blessée tandis que la dame l'a été plus sérieusement. On précise cependant que ses jours ne sont pas en danger.

Un périmètre de sécurité a été établi le temps de l’intervention des services de secours.