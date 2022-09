"Ardent", un spectacle hommage à Seraing

Rien d’étonnant à ce que ce spectacle soit présenté à Seraing… Un ciné-concert hommage à un pan du patrimoine de notre région, narrant l’histoire du bassin sidérurgique liégeois, ne pouvait ne pas être programmé au centre culturel de la Cité du fer.

Ce spectacle, c'est Ardent, le 9 septembre prochain. Un coup de cœur qui vaut le déplacement, nous assure-t-on !

Y interagissent la musique instrumentale de Kowari (Damien Chierici et Louan Kempenaers) avec les arts numériques de Mike Latona, les jeux de lumière d'Édouard Little et des vidéos d'archives de l'activité sidérurgique. "De cette idée résulte un spectacle intense et totalement immersif invitant à plonger dans le passé pour mieux appréhender les questions du monde moderne."

Partant au départ d’une thématique locale, le spectacle amène à une réflexion sur l’accélération de la mondialisation, la transition écologique nécessaire et le futur numérique. Des flux migratoires aux mouvements sociaux en passant par l’industrialisation de masse ou l’impact de l’humain sur son environnement, il apparaît clairement que les questions d’époque restent d’actualité.

Ardent résulte aussi de la volonté de s'inscrire dans une démarche de devoir de mémoire. Une expérience visuelle et sonore intense et immersive à découvrir !

Infos et réservations : www.centrecultureldeseraing.be. Tarif : 12 € en prévente/15 € le jour même.