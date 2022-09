Chute d'une branche à la Boverie : l'événement des 24 h de jogging sera déplacé !

Un débat a animé le conseil communal, ce lundi soir, suite à la chute d'une branche d'arbre (imposante) ce dimanche à la Boverie. En effet, il est apparu que la sécheresse était responsable de cette chute de branche et, clairement, le danger n'est aujourd'hui pas écarté dans nos parcs et cimetières... L'arbre subit un stress hydrique et ses branches, fragilisées, peuvent craquer.

C'est la raison pour laquelle le bourgmestre a demandé l'arrêt anticipé de Retrouvailles... et la raison pour laquelle il a été décidé que l'événement des 24 h de jogging qui devait se tenir dans le parc de la Boverie ces 10 et 11 septembre, sera déplacé. On ignore à ce stade le lieu qui accueillera cet événement sportif mais le risque semble encore trop présent dans le parc de la Boverie.

Ce lundi soir, le bourgmestre de Liège a également annoncé qu'une étude serait lancée. Il s'agit en effet d'analyser, sur le territoire de la ville, les risques liés aux arbres et à ce nouveau phénomène de stress hydrique.