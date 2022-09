Conseil communal à 17 h : déni de démocratie ?

Ils étaient à l'heure, ce lundi 5 septembre, à 17 heures… du moins en partie. Les conseillers de l'opposition politique au conseil communal de Liège, soit les élus Vert Ardent, PTB, Vega et Les Engagés, se sont en effet rassemblés à l'entame du conseil, fixée à 17 heures depuis la crise du Covid, pour dénoncer précisément l'heure à laquelle débute cette séance publique du conseil. "Car c'est trop tôt", estiment-ils… ce qui pose un double problème démocratique estime l'opposition.

"Nous avons décidé de nous unir avec tous les partis d'opposition car cela fait longtemps, depuis le début de la crise du Covid, que nous dénonçons le changement d'heure, qui est passé de 18 H 30 à 17 h et ce, sans aucune concertation", explique Caroline Saal, cheffe de groupe Vert Ardent.

Pas des professionnels

Un problème d'accessibilité est tout d'abord dénoncé par l'écologiste… "Le conseil communal est en effet une de rares assemblées où les personnes qui siègent ne sont pas des professionnels de la politique. Nous sommes enseignants, chercheurs, médecins, commerçants… c'est quasiment impossible pour tout le monde d'être ici à 17 h. Il aurait fallu au moins débattre de cette heure".

L'autre "déni de démocratie" dénoncé par les élus d'opposition, c'est le fait que cette heure avancée empêche aussi de nombreux citoyens de suivre les débats. "Il y a un manque de transparence or un conseil est quelque chose de vivant, auquel le tissu associatif, les citoyens, doivent avoir accès". Et de réclamer une nouvelle fois le changement de cet horaire, pour la démocratie.

Des congés politiques

Du côté de la Ville de Liège et de la majorité PS-MR, on rappelle néanmoins que des avantages existent pour que les conseillers puissent aménager leur temps de travail : "les conseillers ont en effet droit à des congés politiques pour exercer leur mandant… ce qui explique que les conseillers de la majorité ne se plaignent pas et sont bien présents à 17 h alors qu'ils ont aussi un emploi… Dire qu'on ne respecte pas la démocratie est faux".