Gims, Fatal Bazooka, Lââm et Red One : le festival Amay’n Toi attire du beau monde

" L’année dernière, à cause du Covid, on a pu mettre en place qu’un petit festival avec un seul artiste - Black M - et où Daddy K est venu s’imbriquer dedans", explique Stéphane Debuyck, organisateur de la terrasse et du festival d’humour et musique Amay’n Toi (du 13 au 18 septembre), dans la région de Huy sur le site des Maîtres du Feu, ancienne usine de métallurgie qui a gardé son caractère brut.

"On ne veut pas faire un festival traditionnel. Le but est que l'artiste partage sa scène avec d'autres artistes et qu'il n'y ait pas de temps mort. Ce qui est très difficile à mettre en place car des artistes ne veulent pas faire cela… or, c'était la condition sine qua non pour cette année." Par exemple, le 16 septembre prochain, Gims partagera sa scène avec Vegedream, Magic System, Marka et le rappeur bruxellois Red One. "Honoré d'en faire partie et beaucoup de respect pour Stéphane qui arrive à mettre en avant des artistes belges avec de gros artistes français", nous glisse Red One qui avait fait une petite pause musicale durant cinq ans mais est de retour avec un EP de 6 titres (Drari Vol 1, dont un featuring avec Isha notamment). "Revenir en concert avant-première de Gims et Vegedream, ça fait plaisir ! Ça tombe bien et c'est une pression positive (sourire) ! "