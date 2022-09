Accueil Régions Liège Décès d'un homme après une altercation sur une aire de repos à Hermalle-sous-Huy: un individu s’est présenté à la police Un trentenaire, originaire d’Éghezée et vivant du côté de La Bruyère, est décédé dimanche en fin d’après-midi à Hermalle. Il avait auparavant été frappé par un autre automobiliste, qui s’est présenté ce lundi à la police. Anne-Françoise Bertrand

Les faits sont encore un peu nébuleux. Mais, grâce au témoignage de la compagne de la victime (qui était à ses côtés dans la voiture) et aux constatations policières et médico-légales, ils se précisent néanmoins au fil des heures. Et ils devraient encore s'éclaircir avec les déclarations d'un homme qui s'est présenté ce lundi à la police. Mais, en attendant, ce qu'on peut dire,...