Onze personnes ont été condamnées dans le cadre d'un trafic de drogue et pour l'exploitation de plantations de cannabis à Stembert, Bullange et Burg-Reuland.

Jusqu’à 7 ans et 6 mois de prison pour trafic de drogue et culture de cannabis

Le tribunal correctionnel d’Eupen a condamné lundi, 11 personnes à des peines allant jusqu’à 7 ans et six mois de prison dans le cadre d’un vaste trafic de drogue et de l’exploitation de plantations de cannabis à Stembert, Bullange et Burg-Reuland. Les prévenus sont essentiellement des hommes déjà condamnés pour des faits similaires.

En octobre 2020, la police avait découvert, lors d’un contrôle routier, du matériel utilisé pour les plantations de cannabis, dans la voiture d’un homme sorti de prison un mois auparavant. L’intéressé, un habitant d’Eupen âgé de 55 ans, étant connu de la justice, une surveillance accrue avait été organisée.

Des perquisitions ont ensuite été menées en septembre 2021 à Burg-Reuland et à Stembert. Elles ont permis de confirmer les soupçons et de mettre au jour un vaste trafic de cannabis.

Pour le parquet, il ne fait aucun doute que l’Eupenois était à la tête d’une association de malfaiteurs. L’homme a donc écopé d’une peine de 7 ans et six mois de prison. En fonction de leur implication, les autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 4 ans d’emprisonnement à 50 heures de travail d’intérêt général. Outre des amendes de 8 000 euros dont certaines sont assorties d’un sursis partiel probatoire, le tribunal exige le remboursement de gains illégaux pour un montant total de près de 760 000 euros.