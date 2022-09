L’Académie royale de billard de Liège classée

Voici tout juste un siècle que l’Académie Royale de billard de Liège loge au numéro 25 du boulevard de la Sauvenière, dans une salle du premier étage du bâtiment qui n’a pas bougé depuis.

Son état de conservation est exceptionnel, à tel point que la ministre du Patrimoine Valérie De Bue vient de signer l’arrêté classant l’Académie royale de Billard de Liège comme monument.

Par ce geste, la ministre clôture ainsi une procédure lancée en avril 2022.

Le classement porte sur : les façades et toitures, les structures portantes, le plan conforme à la conception d’origine, la cage d’escalier jusqu’au premier étage, la grande salle de billard du premier étage avec son décor intérieur (particulièrement homogène) et son mobilier (tables de billard et de bridge, râteliers).

Première salle

Il s’agit de la première salle de jeux de ce type à bénéficier d’une telle protection.

Conçue par Emile Serelin, "cette salle de billard est conservée dans un état remarquable : portes, cimaises, décors, médaillons sont restés dans l'état qui était le leur lors de l'inauguration en 1923", commente la ministre dans un communiqué.

Seul le rez-de-chaussée a subi de légères transformations en 1960. De style néoclassique dans les décorations murales, la salle de billard est éclairée par de belles verrières d’inspiration Art Déco.

Si à l’époque ils étaient près de 400 membres, aujourd’hui une soixantaine de joueurs occupent encore les lieux, comme jadis.

A.Q.