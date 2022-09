L’OPRL en musique de film

Dans le cadre de sa série OPRL +, L'Orchestre philharmonique de Liège interprétera, le 24 septembre, la musique du film Le Violon rouge, signée John Corigliano et oscarisée en 1999.

Ce ciné-concert propose de revivre en direct l’histoire d’un violon maléfique, avec la projection du film sur grand écran (en V.O. sous-titrée en français et en anglais), et toute la musique symphonique interprétée en parfaite synchronisation avec le film par Amanda Favier, l’OPRL et un chef d’orchestre rompu à cet exercice de haute voltige, Ernst van Tiel.

Morts tragiques

Récompensé par l'Oscar de la meilleure musique de film, Le Violon rouge (1998) du réalisateur canadien François Girard relate l'histoire d'un violon fabriqué par Nicolo Bussotti, personnage fictif, et terminé en 1681. Un violon qu'il destine à son fils à naître. Mais sa femme et l'enfant décèdent tragiquement lors de l'accouchement. Alors Bussotti vernit l'instrument avec le sang de la défunte, et l'âme de cette dernière accompagnera désormais le destin de ce violon exceptionnel. Au fil des siècles et de multiples drames et rebondissements, le violon voyage à Vienne, Oxford, Shanghai, Montréal…

C’est le violoniste Joshua Bell qui signe en 1998 la partie soliste, hautement virtuose, de la bande originale. Vingt ans plus tard, Amanda Favier décide d’en enregistrer avec l’OPRL une version réécrite sous forme de concerto par John Corigliano.

Infos et réservation : 04/220.00.00 ou www.oprl.be.