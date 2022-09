La Province fête la Wallonie

Durant le troisième week-end de septembre, la Province de Liège invite le public à fêter la Wallonie au travers d’une multitude d’activités et d’animations gratuites pour les petits et les grands. Pour cette édition, l’ambiance se veut familiale et avant tout conviviale.

Le cœur des festivités se situera place Saint-Lambert et plus particulièrement au Palais provincial. Si le programme est disponible sur le site www.provincedeliege.be, en voici les grandes lignes.

Défilé sur la Batte

La séance d’ouverture des Fêtes de Wallonie se déroulera le vendredi 16 septembre à 18 h sous le chapiteau installé dans la cour du palais par le député-président Luc Gillard, président des Fêtes de Wallonie. Ce sera aussi l’occasion de mettre à l’honneur les Porais Tilffois qui célèbrent leur 70e anniversaire.

Le folklore sera évidemment au rendez-vous. Les confréries seront présentes sous les arcades de cette prestigieuse cour du palais avec d’autres acteurs culinaires au sein d’une véritable foire gastronomique et conviviale. De nombreux concerts animeront cette cour pendant les 3 jours.

Le samedi 17 septembre, un cramignon sillonnera le piétonnier en vue de sa reconnaissance par l’Unesco. Le Houm Papa Band de Visé sera fêté pour ses 50 ans. Incontournable, le cortège, en collaboration avec la Fédération des groupes folkloriques wallons, dimanche à partir de 13 h 30, traversera la Batte, pour la première fois, afin de rejoindre le Palais provincial. Cela représente plus de 600 participants avec des géants, des fanfares, des groupes venant des provinces de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Hainaut.

Le samedi 17 septembre, à partir de 9 heures, un petit-déjeuner sera proposé avec notamment la Confrérie de l’Omelette géante de Malmedy. Les cadets-pompiers de l’École provinciale du feu effectueront des démonstrations sur l’Espace Tivoli. À noter, une brocante destinée aux objets liés à la jeunesse s’étendra rue du Palais.

Au musée de la Vie wallonne, il y aura une série d’animations pendant le week-end pour les enfants et les familles : marionnettes, artisans, spectacles jeune public.

Histoire millénaire

Durant ce week-end, le public pourra également découvrir l’exposition “Notre Palais, une histoire millénaire” présentée dans les salons de l’hôtel provincial. L’avenir se traduira par des démonstrations d’artisans professionnels : vitrailliste, tailleur de pierre, restauratrice dorure et peinture, menuisier, tapissier garnisseur, restauratrice de lustres et de luminaires, sculpteur de marionnettes liégeoises.

Un parcours fléché permettra aux visiteurs de partir à la découverte de 25 salles, salons, halls, escaliers, et plus de 200 pièces et objets à contempler et apprécier, des tapisseries d’Audenarde aux pièces de mobilier en passant par les bustes des gouverneurs ou des tableaux célèbres. Enfin, le public pourra bénéficier de visites guidées.

Les amateurs de sport n’ont pas été oubliés, Ainsi, du mercredi 14 au dimanche 18 septembre, le village “Au nom du Ballon”, proposé par le service des Sports de la Province de Liège, s’installera sur la place Saint-Lambert. Des terrains de basket-ball et de football seront implantés sur la place ainsi qu’une tribune pour le public. L’objectif premier de cet événement est de mettre en évidence la formation auprès des jeunes, le fair-play et l’arbitrage.

Enfin, les Nuits indé reviendront ces 15, 16 et 17 septembre au Reflektor et sur la place Xavier Neujean. Le département Culture de la Province a prévu une programmation éclectique élaborée autour de groupes liégeois et de groupes indépendants confirmés. Et… l’accès est gratuit !